عام / أكثر من 166 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" بالشرقية
الثلاثاء 1442/4/2 هـ الموافق 2020/11/17 م واس
الدمام 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس
استفاد 166215 مراجعاً في المنطقة الشرقية من خدمات عيادات "تطمن " منذ بدء العمل وحتى الآن .
ووبينت صحة الشرقية أن الخدمة تُقدم من خلال 16 عيادة، موزعة في عدة مرافق صحية .
يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
// انتهى //
12:53ت م
0060