الدمام 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واساستفاد 166215 مراجعاً في المنطقة الشرقية من خدمات عيادات "تطمن " منذ بدء العمل وحتى الآن .ووبينت صحة الشرقية أن الخدمة تُقدم من خلال 16 عيادة، موزعة في عدة مرافق صحية .يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //12:53ت م0060