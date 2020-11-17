الرياض 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسوقع صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس، اتفاقية تدريب مع مجلس الغرف السعودية، بهدف تعزيز التعاون المشترك والتوسع في تقديم الخدمات للمستثمرين في القطاع الصناعي.وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل، أن الاتفاقية تسعى إلى رفع مستوى الشراكة والتفاعل مع القطاع الخاص كشريك رئيس في التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، فضلاً عن أن هذا التعاون يأتي تحقيقًا لقيم الصندوق الصناعي، وفي مقدمتها قيم التنمية والتمكين ونجاح العميل، التي تعكس حرص الصندوق الصناعي على تطوير المهارات والقدرات وزيادة المعارف وتمكين القطاع الخاص في شتى أنحاء المملكة.من جهته، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، أن أهمية هذه الاتفاقية لقطاع الأعمال السعودي تأتي في ظل الاهتمام الواضح من القيادة الرشيدة –أيدها الله- بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني كافة، والقطاع الصناعي خاصة الذي يحظى برعاية واهتمام أجهزة الدولة المختلفة، وهو ما يدعم زيادة الفرص الاستثمارية الصناعية في المملكة.وتهدف الاتفاقية إلى تدريب منسوبي الغرف التجارية الصناعية حول المملكة على مبادرات وإجراءات الصندوق الصناعي ليكونوا حلقة وصل بين الصندوق الصناعي والقطاع الخاص، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج التدريبي "كيف تبدئين مشروعك الصناعي؟" المخصص لتدريب رائدات الأعمال في المملكة.ووفقاً للاتفاقية، سيقوم الصندوق الصناعي بتدريب منسوبي الغرف السعودية على إجراءات الصندوق الصناعي وطريقة التقديم على القرض الصناعي من خلال نظام الصندوق، لتسهيل عملية التقديم لدى المهتمين من القطاع الخاص في الاستثمار بالصناعة، ويصبح مسؤولو الغرف التجارية نقطة اتصال بين الصندوق الصناعي والمستثمرين في القطاع الخاص.وستقوم أكاديمية الصندوق الصناعي بإعداد المحتوى الخاص بالبرنامج، وتوفير المدربين أصحاب الكفاءات والدراية الكافية من منسوبي الصندوق لتدريب سيدات الأعمال، وتقديم ورش عمل خاصة للسيدات عن بُعد عبر القنوات الإلكترونية، حيث ستبدأ ورش عمل البرنامج التدريبي في شهر ديسمبر 2020م.يذكر أن أكاديمية الصندوق الصناعي أطلقت أكثر من 8 برامج تدريبية منذ بداية العام الجاري استفاد منها أكثر من ألف متدرب من القطاعين العام والخاص، وذلك في سبيل تطوير قدرات الكوادر البشرية في المنظومة الصناعية من القطاعين العام والخاص.// انتهى //12:57ت م0061