حائل 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأطلقت الغرفة التجارية الصناعية بحائل بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية أمس، دورة " كيف تبدأ مشروعك الخاص " للمستفيدين من مبادرة مزن للتمويل للجنسين.وأبان نائب رئيس غرفة حائل فهد فايد الشمري أن الدورة التي تقام على مدى 10 أيام، تأتي لدعم المشاريع التي أطلقتها الغرفة بهدف دعم ورعاية وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.وتتناول محاور الدورة تمويل المشاريع ودراسة الجدوى والادخار للمستقبل، وفكرة المشروع وتحويل الأفكار إلى مشاريع، إضافة إلى دور المدير ورائد الأعمال وبداية المشاريع الصغيرة، والتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والريادية، إلى جانب خطة عمل المشروع، ومهارات التفاوض الفعال والتسويق الإلكتروني .// انتهى //13:10ت م0063