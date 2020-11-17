القاهرة 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي قرار سُلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن مشروع إنشاء (١٢٥٧) وحدة استيطانية جديدة جنوب مدينة القدس المحتلة.وقال العسومي في بيان له اليوم، إن هذا القرار المُدان والخطير يأتي في سياق السياسة الاستيطانية المرفوضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس المحتلة، والذي يُشكّل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإمعان في تقويض أسس حل الدولتين المعبر عن الشرعية الدولية وقرارات المجتمع الدولي.وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بدورهم لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، ووقف هذه المشاريع التي تتحدى إرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مُشدداً على مواصلة البرلمان العربي لجهوده في مساندة الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الإقليمية والدولية حتى ينال كافة حقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.// انتهى //13:13ت م0064