إسلام آباد 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 2050 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 361082 حالة، منها 29055 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1010 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 324834 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7193 حالة وفاة.// انتهى //13:15ت م0065