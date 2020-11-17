بروكسل 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسبدأ الوزراء المسؤولون عن الشؤون الأوروبية اجتماعا عبر الفيديو من يوم واحد لمناقشة عدد من المسائل التي تهم العمل الأوروبي المشترك.ويقوم الوزراء بالإعداد للقمة الافتراضية لقادة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها الخميس المقبل والتي سيكون على جدول أعمالها مكافحة جائحة كوفيد 19 وتغير المناخ والجوانب الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والوضع في شرق المتوسط والعلاقات مع تركيا وكذلك علاقات الاتحاد الأوروبي مع الجوار الجنوبي.كما يستعرض الوزراء الحوار السنوي حول سيادة القانون والميزانية الأوروبية (الإطار المالي متعدد السنوات 2021-2027) وخطة الإنعاش لأوروبا بعد جائحة كورونا حيث ستقدم الرئاسة الدورية الألمانية لمحة عامة عن التقدم في إطار الحوار الثلاثي مع البرلمان والمفوضية الأوروبية.ويناقش الوزراء عملية توسيع الاتحاد الأوروبي وحالة مفاوضات الانضمام مع مقدونيا الشمالية وألبانيا .// انتهى //13:18ت م0066