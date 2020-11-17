المدينة المنورة 2 ربيع الثاني 1442ھ الموافق 17 نوفمبر 2020م واستواصل مؤسسة جائزة المدينة المنورة أعمال الدورة الاستثنائية لأعمال التقييم للجهات الحكومية المشاركة في دورة جائزة التميز الاستثنائية للعام 2020 م بفرعيها التميُّز في إدارة الأزمات والمخاطر، والتميز في العمل عن بُعد.وبيّن الأمين العام للمؤسسة المهندس محمد بن إبراهيم عباس أن المؤسسة حددت نموذج الجائزة الاستثنائية لتقييم الأداء المؤسسي للجهات الحكومية المشاركة شمل معايير الممكّنات من القيادة المنظمة، والعمليات، والموارد البشرية، والعلاقات، والمستفيدين، ومعايير النتائج الكلية، والقياسات، والاستطلاعات.وأفاد أن معظم جوائز التميّز تعمل على تطوير آلية تقييم تركز على الممكّنات والمنهجيات متقنة التأسيس، ما أدى إلى التركيز على تطوير معايير محكمة للجائزة .// انتهى //13:22ت م0067