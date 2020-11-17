الرياض 2 ربيع الآخر 1442 الموافق 17 نوفمبر 2020 واسيشارك مركز دعم وتطوير الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال خلال الفترة من 18 وحتى 25 نوفمبر 2020، بطرح عددًا العديد من ورش العمل الافتراضية التخصصية، التي تحقق العديد من الأهداف من أبرزها: تنمية معارف ومهارات المشاركين بالجوانب العلمية والمعرفية في المجالات المختلفة، وتنمية ثقافة الابتكار والفكر الريادي.وتزامناً مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي، يعتزم مركز دعم وتطوير الأعمال على إطلاق برنامج "أحاديث ريادية"؛ الذي يهدف إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال عن طريق استضافة رواد أعمال مختصين للحديث عن تجاربهم وقصصهم الريادية، بالإضافة إلى إقامة سبع ورشات عمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة (عيادات الأعمال- الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة- شركة الاتصالات السعودية)، إلى جانب إقامة معسكر تدريبي (الإبداع والابتكار الريادي)، بالشراكة مع صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي.وفي هذا الشأن أوضحت المشرف العام على مركز دعم وتطوير الأعمال بجامعة الأميرة نورة لطيفة الزيد، بأن المركز يقدم خدمات المنظومة المتكاملة لدعم وتطوير الأعمال، لتوليد المعرفة بريادة الأعمال والابتكارات، ونشرها في المجتمع واستثمارها، وخلق بيئة ريادية جامعية متكاملة من خلال الثقيف، والتدريب، والبرامج الأكاديمية، والمعسكرات التدريبية، مستهدفاً ذلك عامة المستفيدين الراغبين في إنشاء مشاريعهم الريادية.الجدير بالذكر أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تعمل على تحقيق مساهمة فاعلة في ريادة الأعمال والابتكار انطلاقاً من دور المملكة العربية السعودية في مجال ريادة الأعمال، واهتمامها في تعزيز ثقافة العمل الحر؛ لتنويع مصادر الدخل، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية.//انتهى//14:19ت م0083