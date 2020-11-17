الرياض 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسقدم نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ شركة "سابك"، رئيس مجموعة الأعمال (B20) يوسف البنيان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، نظير توجيهاتهما وحرصهما على نجاح اجتماعات قمة مجموعة الأعمال السعودية، متمنياً التوفيق والسداد للقيادة الحكيمة خلال اجتماعات قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة الشهر الحالي.وقال البنيان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين (G20):" تعد استضافة المملكة للقمة الحدث الأبرز على مستوى العالم، بوصفها أهم منتدى رئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، إذ تمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعةً حوالي 80% من الناتج المحلي العالمي، و75% من حجم التجارة العالمية، و70% من سكان العالم، وسيجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية".وأضاف: "نشهد في هذه الأيام تحركات وتحضيرات ولقاءات مكثفة تقودها الرياض لعقد قمة استثنائية في ظروف غير معتادة تتزامن مع أزمة جائحة كورونا التي أدت تداعياتها إلى إيجاد تحديات صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة على مستوى العالم، هذا الوضع الاستثنائي وضع قطاعي الأعمال السعودي والعالمي أمام تحدياتٍ كبيرة، ما تطلب معها ضرورة طرح حلول وأفكار مبتكرة تسهم في إنجاح القمة ومن ثم تسهم في عودة الازدهار للاقتصاد العالمي، فرئاسة المملكة لمجموعة العشرين جاءت في وقت العالم فيه في أمس الحاجة إلى اتباع نهج الحكمة والشمولية، من أجل توجيه الاقتصاد العالمي إلى معالجة الظواهر السلبية، التي أحدثتها جائحة كورونا".وعدّ قمة مجموعة الأعمال السعودية التي عقدت أول مرة في المنطقة نهاية الشهر الماضي واحدة من أهم الاحداث التي تسبق اجتماع قادة دول العشرين، فهي الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال للمجموعة، ومن هذا المنطلق فهي تمثل مجتمع الأعمال الدولي في الدول الأعضاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية، حيث تركز دور مجموعة الأعمال حول تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص وتقديم توصيات سياسية محددة تمثل مصالح مجتمع الأعمال العالمي.وبين رئيس مجموعة تواصل الأعمال أن المجموعة عملت على إعداد وتقديم 25 توصية سياسية إلى رئاسة مجموعة العشرين، ليتم إدراجها في البيان الختامي لقادة مجموعة العشرين التي سيرأسها خادم الحرمين الشريفين – أيده الله - في 21-22 من هذا الشهر، وتم تقديم التوصيات السياسية رسمياً إلى مجموعة العشرين خلال القمة الافتراضية لمجموعة الأعمال السعودية التي أقيمت يومي 26 و27 أكتوبر 2020، تحت شعار التحول من أجل النمو الشامل.وأفاد أن مجموعة الاعمال السعودية نجحت في مساعيها لتكون الأكثر شمولاً على الإطلاق، حيث منحت مجموعة الاعمال السعودية صوتاً لجميع الشركاء من أجل إثراء نتائج جهودها، كما أسهمت في منح فرصة حقيقة للشركات والقادة السعوديين للعمل بشكل وثيق مع نظرائهم على مستوى العالم من أجل صياغة حلول لتحديات المستقبل، إذ شكّلت المجموعة خلال فترة تمثيلها لمجتمع الاعمال (6) فرق عمل لتقديم توصيات بسياسات ذات صلة بمجتمع الأعمال والمجتمع ككل: وهي فريق التحوّل الرقمي، والطاقة والاستدامة والمناخ، والتمويل والبنية التحتية، ومستقبل العمل والتعليم، والنزاهة والامتثال، والتجارة والاستثمار، إضافة الى مجلس سيدات الأعمال، مفيداً أن عدد أعضاء الفرق مجتمعة بلغ 676 عضواً شكّل السعوديون ما نسبته 29% من مجموع الأعضاء، كما شكل مجتمع الأعمال السعودي ما نسبته 26% من أعضاء المجموعة ممن كانت لهم بصمة مميزة في رسم الطريق لقرارات وتوصيات المجموعة لهذا العام، متطلعًا إلى ضمان مشاركة فعالة لمجتمع الأعمال السعودي خلال الرئاسات القادمة في إيطاليا والهند وما بعدها.//انتهى//14:21ت م0084