نجران 02 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسشهد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران في الإمارة اليوم ، توقيع اتفاقية التحول الصحي المسرّع في منطقة نجران، التي جرى توقيعها بين المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وشركة الصحة القابضة.وتتضمن الاتفاقية العديد من الجوانب الصحية والإجراءات السريعة المتوافقة مع جودة الخدمات في جوانب الرعاية الصحية الأولية المعززة والصحة السكانية والإلكترونية وتخطيط الموارد الصحية والتحول المالي والتحول في إدارة الموارد البشرية والحوكمة، إضافة إلى التواصل وإدارة التغيير وخطة اليوم الأول .//انتهى//14:27ت م0087