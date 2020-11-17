بغداد 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واساغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم مرتفعا بنسبة 0.43% , متوقفا عند 479.15 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 7 شركات, وانخفاض اسهم 5 اخرى, فيما حافظت 16 شركة على اسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 3,038,206,992 سهما, بقيمة 3,541,461,223 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 367 صفقة, شملت 28 شركة مساهمة, من اصل 105 شركات مسجلة في البورصة .// انتهى //14:32ت م0089