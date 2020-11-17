عرعر 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسسّلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم , مبالغ الدعم للمستفيدين من مؤسسة أوقاف محمد الراجحي الخيرية ، بحضور رئيس جمعية ألفة عايد العنزي , وأعضاء الجمعية .وأشاد سموه بالجمعيات المانحة بشكل عام ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بشكل خاص لما تؤديه من دور كبير في تنمية وتطوير القطاع غير الربحي ليقوم بدوره التنموي المنشود ويسهم في معالجة المشاكل ويتصدي للقضايا التنموية بالتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص.وأشار إلى ما أدّته الجمعيات من دور كبير في مساندة جهود الدولة رعاها للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ما اتخذته الدولة من قرارات وإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 , منوها بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام وعناية ودعم للقطاع الخيري لما له من أهمية كبرى في مساندة الجهود الحكومية في التصدي لمختلف القضايا الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر حاجة.كما شدد على أهمية تطوير الجمعية وتفعيل دورها وفق أحدث المنهجيات الإدارية وأنظمة الحوكمة وإدارة المشاريع، والابتكار في المشاريع الاجتماعية المميزة والمؤثرة، وذلك في إطار توجهات رؤية ٢٠٣٠ ومستهدفاتها في تنمية القطاع غير الربحي.وفي نهاية اللقاء تسلم سمو أمير الحدود الشمالية التقرير السنوي لجمعية التنمية الأسرية " ألفة "بعرعر التنمية الأسرية " ألفة " الذي تضمن أبرز أعمال ومبادرات الجمعية .// انتهى //14:35ت م0090