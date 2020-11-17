الرياض 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسنيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت، بمقر وزارة الخارجية اليوم، سفير جمهورية اتحاد ميانمار المعين لدى المملكة تين يو.وتسلم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة، تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ونقل تمنيات سمو وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.// انتهى //14:36ت م0091