عام / أمانة جدة تدشن الربط الإلكتروني مع أربع بلديات
الثلاثاء 1442/4/2 هـ الموافق 2020/11/17 م واس
جدة 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس
أعلنت أمانة محافظة جدة اليوم ، عن تدشين الربط الإلكتروني مع بلديات محافظات "غميقة ، وأضم ، والشواق ، والعرضية الجنوبية"، استكمالا لأعمال الإدارة العامة للإتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية لربط بلديات المحافظات وتسهيل الإجراءات الإدارية معها وإنجاز العمل إلكترونيا.
وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الربط الإلكتروني مع بلديات محافظات القنفذة ، والقوز ، وحجر ، ورابغ ، والليث ، والكامل ، وخليص ، فيما يتيح النظام استكمال إجراءات المعاملة إلكترونيا بين الإدارات والوكالات وبلديات المحافظات المرتبطة.
يذكر أن أمانة جدة تسعى لتحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الإليكترونية وأتمتة إجراءاتها الداخلية ، في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي بما يسهم في تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة لسكان جدة والمحافظات المرتبطة.
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