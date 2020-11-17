جدة 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأعلنت أمانة محافظة جدة اليوم ، عن تدشين الربط الإلكتروني مع بلديات محافظات "غميقة ، وأضم ، والشواق ، والعرضية الجنوبية"، استكمالا لأعمال الإدارة العامة للإتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية لربط بلديات المحافظات وتسهيل الإجراءات الإدارية معها وإنجاز العمل إلكترونيا.وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الربط الإلكتروني مع بلديات محافظات القنفذة ، والقوز ، وحجر ، ورابغ ، والليث ، والكامل ، وخليص ، فيما يتيح النظام استكمال إجراءات المعاملة إلكترونيا بين الإدارات والوكالات وبلديات المحافظات المرتبطة.يذكر أن أمانة جدة تسعى لتحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الإليكترونية وأتمتة إجراءاتها الداخلية ، في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي بما يسهم في تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة لسكان جدة والمحافظات المرتبطة.// انتهى //14:37ت م0092