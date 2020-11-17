القاهرة 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه اليوم, برئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بمقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، عددًا من قضايا العمل العربي المشترك، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.وأفاد البرلمان العربي في بيان له اليوم، بأن "شكري" أعرب خلال اللقاء عن ثقته في اضطلاع الرئاسة الجديدة للبرلمان العربي بمسؤولياتها في ضوء الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة، مُشيدًا بالدور الذي يقوم به البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا ومصالح الشعوب العربية.وأشار البيان إلى أن رئيس البرلمان العربي أوضح من جانبه وضع خطة عمل إستراتيجية لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة خدمة لقضايا الأمة العربية والدفاع عن مصالحها، مؤكدًا استمرار البرلمان العربي في دعم ومساندة مصر في الدفاع عن مصالحها وحقوقها المشروعة في جميع المحافل الإقليمية والدولية.// انتهى //16:11ت م0153