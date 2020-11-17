بيروت 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسعاود الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال تحليقه في أجواء المدن والقرى اللبنانية خارقًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم بأن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الجنوبية، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة علما الشعب الجنوبية الحدودية باتجاه الأراضي المحتلة.كما حلقت المقاتلات الحربية الإسرائيلية على علوٍّ منخفض فوق مناطق حاصبيا والعرقوب في الجنوب اللبناني، وصولًا إلى مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل.// انتهى //16:13ت م0155