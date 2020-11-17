الطائف 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسالتقى معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني في مكتبه اليوم، مدير الشؤون الصحية بالمحافظة سعيد بن جابر القحطاني.وقدم القحطاني عرضاً تضمن نطاق الخدمات الصحية لمديرية الشؤون الصحية بالطائف التي تقدم خدماتها من خلال 5 مستشفيات داخلية و 11 مستشفى خارجيا و 114 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.واشتمل العرض على الأهداف الاستراتيجية لـ"صحة الطائف"، وعرض لمبادرة 100 مشروع خلال 100 يوم التي انطلقت قبل حوالي شهرين، وتكتمل قبل نهاية العام الميلادي، وتشتمل على 41 مشروعاً لتحسين تجربة المريض و 22 مشروعاً لتطوير البنية التحتية اضافة الى 22 مشروعاً لتعزيز التحول الرقمي و 12 مشروعاً لتحسين تجربة الموظفين و3 مبادرات لتحفيز الاستثمار الصحي.واستعرض القحطاني عرض منجزات صحة الطائف خلال العام الجاري 2020 ومنها مبادرة الغسيل الكلوي المنزلي اضافة الى تدشين مركز الأورام بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي وتحويل 17 مركزاً صحياً للعمل بنظام الدوام الممتد.ونجحت صحة الطائف خلال العام الحالي في إيصال الأدوية لأكثر من 14239 مستفيداً من مرضى الامراض المزمنة في منازلهم كما فعلت 41 عيادة للتثقيف الإكلينيكي بالمراكز الصحية.واعتمدت صحة الطائف 34 مركزاً تدريبياً معتمداً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.من جانب آخر بلغ عدد فحوصات فيروس كورونا 117768 فيما استفاد من خدمات الرعاية الصحية الأولية 790352 مستفيداً.واعتمدت صحة الطائف 14 عيادة أسنان للعمل على امتداد 16 ساعة بمراكز الرعاية الصحية.يشار إلى أن صحة الطائف نجحت في الحصول على الاعتماد المؤسسي لجميع المستشفيات الطائف الداخلية و22 مركزاً صحياً.// انتهى //16:14ت م0156