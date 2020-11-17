بروكسل 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأعربت بلجيكا عن قلقها تجاه تصاعد الصراع في شمال إثيوبيا والأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق.ودعت في بيان لوزارة الخارجية البلجيكية في بروكسل إلى وقف فوري لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف المعنية.وقالت وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية مريم كيتير إنه يجب السماح للجهات الإنسانية الفاعلة بالوصول الإنساني في الوقت المناسب وبشكل مستقل ودون عوائق وغير مشروط إلى منطقة تيغري من أجل تقديم المساعدة التي لا غنى عنها بطريقة آمنة للسكان المحتاجين.وطالبت جميع الأطراف المعنية باحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، معربة عن القلق تجاه تقارير بشأن عمليات القتل المزعومة وإجراء تحقيق فوري ومستقل.وشددت الخارجية البلجيكية على أن استخدام خطاب الكراهية المستوحى من العرق الذي يحرض على العنف أمر مزعج للغاية وينذر بجر البلاد إلى حلقة مفرغة مدمرة، داعية إلى حوار وطني شامل لحل المشاكل الأساسية للصراع.// انتهى //16:20ت م0157