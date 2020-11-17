حفر الباطن 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن بمكتبه اليوم، معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، بحضور عدد من مسئولي الهيئة وقيادات الأجهزة الأمنية والخدمية بالمحافظة، وذلك بمناسبة زيارة معالي رئيس هيئة الطيران للمحافظة ومتابعة سير عمل مشروع توسعة مطار حفر الباطن لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذه.واطلع سموه، على خطط تطوير مطار حفر الباطن، وتعزيز الحركة الجوية في المطار، وزيادة الرحلات، بالإضافة إلى تقرير عن سير العمل في مشروع توسعة المطار , منوها بما يشهده قطاع الطيران المدني من نمو وتطوير متواصل للبنى التحتية.// انتهى //16:31ت م0158