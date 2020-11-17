نيامي 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واساستقبل الرئيس النيجري إيسوفو محمدو، الأمين الدائم لمجموعة دول الساحل الخمس G5 مامان سامبو سيديكو الذي يزور النيجر حاليا.وبحث اللقاء عددًا من الموضوعات التي تتعلق بالمشاريع التي تقودها مجموعة الساحل الخمس في النيجر لا سيما في مجالات التنمية البشرية والتعليم.يذكر أن مجموعة دول الساحل الخمس هو تجمع إقليمي للتنسيق ومتابعة التعاون يضم 5 دول هي موريتانيا -التي تتخذ المجموعة من عاصمتها مقرًّا لأمانتها- وبوركينافاسو ومالي وتشاد والنيجر.// انتهى //16:35ت م0160