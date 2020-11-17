الخرطوم 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأكد السودان متابعته لأحوال السودانيين الموجودين بإقليم تقراي بجمهورية إثيوبيا.وأشارت الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، أنها ظلت تتابع أحوال المواطنين السودانيين الموجودين في إقليم التقراي ، رغم انقطاع الاتصالات في الإقليم، وذلك عبر سفارة جمهورية السودان في أديس أبابا، واطمانت على سلامة السودانيين الموجودين بالإقليم، مشيرة إلى قيام السفارة بمحاولات دؤوبة لإجلائهم في أقرب وقت.// انتهى //18:15ت م0183