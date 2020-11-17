سياسي / السودان تسعى لإجلاء رعاياها من إقليم التقراي الإثيوبي
الثلاثاء 1442/4/2 هـ الموافق 2020/11/17 م واس
الخرطوم 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واس
أكد السودان متابعته لأحوال السودانيين الموجودين بإقليم تقراي بجمهورية إثيوبيا.
وأشارت الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، أنها ظلت تتابع أحوال المواطنين السودانيين الموجودين في إقليم التقراي ، رغم انقطاع الاتصالات في الإقليم، وذلك عبر سفارة جمهورية السودان في أديس أبابا، واطمانت على سلامة السودانيين الموجودين بالإقليم، مشيرة إلى قيام السفارة بمحاولات دؤوبة لإجلائهم في أقرب وقت.
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18:15ت م
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