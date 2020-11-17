بيروت 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.21%، أي ما يعادل 1.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 619.42 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 72 ألفًا و136 سهمًا، بقيمة 372 ألفًا و202 دولار أمريكي، نُفّذت خلال 16 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و429 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و443 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:15ت م0184