حفر الباطن 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واساختتمت أمس، فعاليات الملتقى الإثرائي المعرفي الأول لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حفر الباطن الذي أقيم خلال الفترة من 11/ 2/ 1442هـ حتى 1/ 4/ 1442هـ، بمشاركة أكثر من 3500 مشارك ومشاركة عبر الوسائط الإلكترونية.وسلط الملتقى الضوء على دور المكتبات الأكاديمية في ظل النقلة النوعية التي يراد منها في تقديم خدماتها من خلال التعليم عن بُعد ودورها في المجال البحثي والاختصاصي.// انتهى //18:20ت م0186