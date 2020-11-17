مكة المكرمة02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الجودة وقياس الأداء اليوم ملتقى يوم الجودة العالمي 2020م للعام الدراسي الحالي والمقام عن بعد تحت شعار " إيجاد القيمة للعميل " يأتي ذلك تزامناً مع انطلاقة فعاليات يوم الجودة العالمي 2020 م بحضور عدد من ممثلي ومنسقي ومنسقات الجودة في الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس والمهتمين بنظم الجودة من مختلف شرائح المجتمع .وتناول الملتقى الذي شارك فيه متحدثون من إدارة الجودة خمسة محاور تشمل القيمة المضافة في التعليم والتنافسية ومتطلبات تحقيق القيمة المضافة في التعليم والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات التعليمية وقيمتها المضافة للعميل" وإيجاد القيمة للعميل انطلاقاً من رؤية المملكة 2030" والمنهج الخفي في ظل جائحة كورونا"// انتهى //18:20ت م0187