مقديشو 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واساعتقل الجيش الصومالي ثلاثة مسؤولين من عناصر حركة "الشباب" في عملية عسكرية نفذها في محافظات شبيلي السفلى والوسطى، وهيران جنوبي الصومال.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر عسكرية اليوم، أن "الجيش قام أيضا بتدمير معاقل للمتمردين في كل من أقاليم هيران وشبيلي الوسطى والسفلى".وكثفت القوات المسلحة الصومالية في الآونة الأخيرة من عملياتها العسكرية لتعقب فلول حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في أنحاء مختلفة من البلاد.// انتهى //18:24ت م0188