الرياض 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسينطلق اليوم دور الـ 8 من بطولة دوري أحياء فرق الرياض التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بإقامة مباراتين تجمع المباراة الأولى المملكة بالكوبرا وفي المباراة الثانية يلتقي لشبونة والغربي على ملعب اليرموك في شرق العاصمة السعودية الرياض .وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي يوم غد بإقامة مباراتين تجمع الأولى مرسيليا بالعميد، وفي المباراة الثانية يلتقي الأرسنال بالمتحد .يُذكر أن عقد المتأهلين إلى دور الـ 8 من البطولة اكتمل السبت الماضي، بتأهل كل من الأرسنال، والمملكة، والكوبرا، ولشبونة، والغربي، والعميد، ومرسيليا، والمتحد.وشهد دور الـ 16 من المنافسة الذي انطلق الأربعاء الماضي على مدار 4 أيام، تسجيل 16 هدفًا، واحتساب ركلتي جزاء، فيما بلغت البطاقات الصفراء 35 بطاقة بينما ظهرت البطاقة الحمراء مرة واحدة.// انتهى //18:26ت م0189