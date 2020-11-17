الرباط 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم، مع السفير الجزائري في المغرب عبد الحميد عبداوي، تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وناقش الجانبان خلال اللقاء، عددًا من المقترحات لتطوير التعاون المشترك، ومن بينها إنشاء كرسي للإيسيسكو في إحدى الجامعات الجزائرية.// انتهى //18:29ت م0191