المنامة 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسهنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في مملكة البحرين , خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.كما بعث سمو ولي العهد البحريني برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.// انتهى //18:35ت م0195