طريف 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأعلنت الكلية التقنية بمحافظة طريف، عن موعد فتح القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ في تخصصات الدعم الفني ، الحاسب الآلي، وميكانيكا السيارات، والإدارة المكتبية .وحددت الكلية الـ 7 من شهر ربيع الآخر موعداً لبدء التسجيل ويستمر حتى الـ 16 من الشهر نفسه، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحد "قبولي".وأوضحت الكلية أن الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها) مشيرة إلى أن برامج المعهد الصناعي الثانوي لمدة فصل تدريبي واحد وفي تخصصات تقنية الكهرباء.ودعت الكلية المهتمين لزيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المزيد من المعلومات والشروط والمزايا، https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate .// انتهى //19:05ت م0198