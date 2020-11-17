الرياض 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسصدر قرار مجلس إدارة هيئة الفروسية بتعيين عادل بن عبدالله المزروع أميناً عاماً لهيئة الفروسية.ورفع المزروع شكره لسمو الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ولأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس على هذه الثقة ، داعياً الله عز وجل أن يوفقه لأداء واجبه على الوجه الأكمل خدمة للوطن ووفقاً لما تتطلع إليه القيادة الحكيمة وتحقيق التطور المأمول لرياضة الفروسية ورفعتها في جميع المجالات والنشاطات التي تقع تحت مظلة الهيئة والارتقاء بها هدفاً للوصول لأعلى المستويات العالمية.// انتهى //19:26ت م0200