مقديشو 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسلقي 6 أشخاص مصرعهم اليوم، في تفجير انتحاري استهدف مطعمًا بالعاصمة الصومالية مقديشو، بالقرب من مدرسة جنرال كاهية للشرطة.وأوضح الناطق الرسمي باسم الشرطة الصومالية النقيب صديق آدم علي، أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم الانتحاري وإصابة 8 آخرين بجروح.من جانبها أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري.// انتهى //19:31ت م0201