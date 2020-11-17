الرياض 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واستقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في السابعة والنصف من مساء غد الأربعاء، الندوة الدولية الأولى للإبل تحت عنوان: "الجمل في الفن القديم والتاريخ والثقافة بالمملكة العربية السعودية" وذلك بفرع الخدمات وقاعات الاطلاع بطريق خريص بالرياض، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإبل ICO وتبث باللغات: العربية والإنجليزية والروسية والفرنسية عبر منصة ( twitter)، ويحاضر فيها الدكتور مجيد خان، بإدارة الدكتور سعد الراشد المتخصص في التاريخ والتراث.ويدور موضوع الندوة حول الجمل ونشأته في الجزيرة العربية ووجود الجمل في الرسوم الصخرية بالمملكة، والوسوم والرموز القبلية، كما تتضمن الندوة عرضًا لصور نادرة ونقوش تاريخية للإبل.وتقام الندوة عن بعد عبر منصة المكتبة في تويتر وحضوريًا بعدد محدود مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، حيث تحظى الندوة بحضور عدد من الأسماء البارزة المعنية بالإبل والتراث العربي .ويعد الدكتور المحاضر مجيد خان مستشار الهيئة السعودية للسياحة والآثار ومؤلف كتاب" الجمل في الفن القديم والتاريخ والثقافة بالمملكة العربية السعودية" وهو حاصل على دكتوراه الرسومات الصخرية في شمال المملكة العربية السعودية، جامعة ساوثينون وماجستير العلوم (جغرافيا) مؤلف وباحث، عضو بعدد من جمعيات الآثار الدولية حائز على العديد من الجوائز العالمية والمحلية محاضر ومستشار لعدد من الهيئات والجهات الدولية، ومشرف على عدد من المتاحف حول العالم، نجم العالم الأكاديمي والأستاذية الفخرية (جائزة دولية) وجامعة موسكو الخارجية تقديرًا للأنشطة والمنح الدراسية المتميزة التي تحققت في العلوم والتربية وخاصة في مجال الفن والآثار في المملكة العربية السعودية.ويمكن التفاعل مع الندوة عبر هذه الروابط: ‎#المنظمةالدوليةللإبل ‎@camelsorg‎@KAPLibrary https://t.co/bkkHLhQMKD‎ .// انتهى //19:36ت م0202