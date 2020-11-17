طرابلس 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسبحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا اليوم، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا “خوسيه ساباديل” والوفد المرافق له، ملف الهجرة غير الشرعية والتعاون المشترك لمواجهة هذه الظاهرة.وتناول الجانبان خلال اللقاء التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومناقشة موضوع البرامج التدريبية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدمها لداخلية الوفاق.// انتهى //19:47ت م0205