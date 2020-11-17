الرياض 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واستعادل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مع ضيفه منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في ختام المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.وافتتح المنتخب الضيف التسجيل أولًا في الدقيقة (56)، في حين سجل لاعب خط الوسط عبدالرحمن غريب هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة (77).ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: أمين البخاري، وسعود عبدالحميد، وعبدالإله العمري، وعبدالباسط هندي، وحمد اليامي، وعلي الحسن، وناصر العمران، وعبدالرحمن غريب، وسامي النجعي، وحسين العيسى، وسعد السلولي.يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد حصوله على أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.// انتهى //20:16ت م0206