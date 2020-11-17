مكة المكرمة 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, عمليات تعقيم المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، وذلك ضمن جهودها الاحترازية والوقائية التي تهدف لبقاء بيئة الحرمين الشريفين آمنة وصحية.وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن بن بركات السويهري أن ضمن حملة "معاً محترزون" تقوم الإدارة بتعقيم المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بأفضل وأجود المعقمات الصديقة للبيئة، كما تعقم عامة المكاتب الإدارية ومكتبة المسجد الحرام على مدار الساعة من خلال ٤٥٠ عاملا، مختصين بالتعقيم، مستخدمين أكثر من ٤٥٠٠ لتر يومياً من المعقمات، بهدف أن يكون البيت العتيق مكاناً معقماً، في ظل مضاعفة الجهود والتنسيق التام بين الرئاسة وجميع القطاعات الحكومية المرتبطة بخدمة بيت الله الحرام وضيوفه، مع تسخير الإمكانات كافة لخدمتهم.// انتهى //20:17ت م0207