صبيا 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسنفذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة صبيا خلال الشهر الماضي حملات مكثفة على الباعة الجائلين ، صادرت خلالها 3485 كيلوجراماً من الخضروات والفواكه لبسطات عمالة مخالفة لا تتقيد بالاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية وأنظمة الإقامة.وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي دغريري، أن البلدية تسعى للقضاء على الظواهر السلبية والتأكد من سلامة المواد الغذائية والتأكيد على تطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.وبين أن الفرق الرقابية قامت بمسح كامل لمواقع تجمعات باعة جائلين في المحافظة وباشرت إزالتها بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، مضيفاً أن الجولات مستمرة في متابعة هذه العشوائيات والتخلص منها، مشدداً على ضرورة الالتزام بالضوابط التي تضمن سلامة الأغذية حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.وأكد المهندس دغريري أن البلدية ستواصل منع الافتراش بالطرقات والساحات العامة، ولن تألو جهداً في مراقبة المواقع التي تُتخذ كمقر للباعة الجائلين والمخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم ، داعياً الجميع بالتعاون والإبلاغ عن الملاحظات بالتواصل مع مركز البلاغات والطوارئ 940، الذي يعمل على مدار الساعة أو من خلال رفع البلاغات عن طريق تطبيق بلدي "940" المخصص للأجهزة الذكية.// انتهى //20:20ت م0208