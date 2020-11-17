الرياض 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسواصلت الفرق الرقابية لوزارة التجارة تنفيذ جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" حرصاً على سلامة المستهلكين.ونفذت الوزارة 19,768 زيارة تفتيشية خلال الفترة (13 أكتوبر وحتى 17 نوفمبر) استهدفت الأسواق والمراكز والمحال التجارية، كما ضبطت 1,144 منشأة مخالفة لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية طبقت بحقها العقوبات النظامية وفقاً لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".وتؤكد وزارة التجارة على متابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.ووفقًا لقرارات مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" يعد عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.كما تفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.// انتهى //20:21ت م0210