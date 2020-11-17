ينبع 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسيشارك أكثر من 600 معلمة بتعليم ينبع في البرنامج الافتراضي " تحدي الأزمات" ، من خلال طرح أفكار إبداعية متميزة في التعلم عن بعد ، وذلك في البرنامج الذي يقام لمدة ساعة كل يوم ثلاثاء أسبوعيا، بهدف تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار, حيث ينظم البرنامج قسم الرياضيات بمكتب تعليم جنوب ينبع, بإشراف رئيسة القسم ومشرفاته، ويستهدف معلمات الرياضيات كافة في مدارس تعليم المحافظة وقطاعاتها.وأوضحت منسقة شعبة الرياضيات بتعليم ينبع عفاف عثمان الصبحي، أن التعليم عن بعد أصبح الخيار الإستراتيجي الحكيم في مواجهة الأزمة التي اجتاحت العالم بأسره، حيث قامت وزارة التعليم بجهود جبارة نحو حل تلك الأزمة التعليمية، باستحداث (منصة مدرستي) التي ضربت أروع أمثلة التلاحم الوطني بين أبطال التعليم في مواجهة تلك الأزمة والسير في ركب التقدم والتطور.وأبانت الصبحي أن برنامج "تحدي الأزمات" هو أحد مبادرات إدارة التعليم بينبع، التي يسعى من خلالها إلى تعزيز عملية التعلم وتطوير الميدان التعليمي، مشيدةً بمعلمات الرياضيات بتعليم المحافظة اللاتي ضربن أروع الأمثلة في تحدي الأزمة والعمل كلحمة واحدة بشكل إيجابي ومميز من خلال البرنامج.كما عبر عدد من المعلمات المشاركات في تنفيذ البرنامج عن سعادتهن بهذه التجربة الممتعة والثرية، مؤكدين دور التقنية كوسيلة من أهم وسائل التعلم الحديثة لما تحتويه من مميزات وتطبيقات تساعد على سرعة الوصول للمعلومة وطريقة عرضها وتجربتها بشكل أفضل عن الوسائل التقليدية.// انتهى //20:24ت م0212