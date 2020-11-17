واشنطن 2 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسرحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، داعية جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان اليوم: إن إنهاء القتال الأخير ليس سوى الخطوة الأولى نحو تحقيق تسوية سلمية تفاوضية لنزاع ناغورنو كاراباخ، حاثاً الجانبين على إعادة الانخراط في أقرب وقت ممكن مع الرؤساء المشاركين لمجموعة (مينسك) التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لمتابعة الحلول السياسية الدائمة لنزاع ناغورنو كاراباخ على أساس مبادئ وثيقة هلسنكي النهائية، التي تنص على عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وضمان سلامة الأراضي، وتقرير المصير والمساواة في الحقوق للشعوب.وأعلن بومبيو، تقديم الولايات المتحدة لمبلغ خمسة ملايين دولار كمساعدات إنسانية لدعم عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الشريكة، لمساعدة الأشخاص المتضررين من القتال الأخير.وأوضح أن هذه المساعدة ستدعم الجهود المحلية لتوفير الغذاء والصحة والمأوى وغيرها من المساعدات الطارئة للأشخاص المتضررين من النزاع.// انتهى //20:56ت م0232