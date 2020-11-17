جدة 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل الثاني من العام التدريبي (1441 / 1442هـ) في برنامج الدبلوم "الصباحي-المسائي"، اعتبارًا من الأحد القادم، حتى 16 من الشهر الجاري، وذلك في تخصصات: تقنية الشبكات، وإدارة أنظمة الشبكات، وتخصص إلكترونيات صناعية وتحكم، وتقنية الأجهزة الطبية، وتخصص الاتصالات.ودعا عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، الطلاب الراغبين بالتسجيل الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتحري الدقة في تعبئة نموذج طلب الالتحاق من خلال البوابة الإلكترونية للقبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي" على الرابط: (https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pages ).// انتهى//21:14ت م0236