بغداد 2 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واستلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن تطورات الأوضاع بالمنطقة.كما بحثا مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب.// انتهى //21:24ت م0238