واشنطن 2 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية 151,855 إصابة مؤكدة و 762 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 11,136,253 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 246,232 حالة وفاة.// انتهى //21:39ت م0242