جدة 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسوقع الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لؤي بن همام طرابزوني أمس ، اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" ، التي مثّلها رئيس اللجنة بمحافظة جدة المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان.وتنص الاتفاقية على قيام الوقف بسقيا الشرائح المستهدفة ضمن قوائم لجنة تراحم من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة جدة.وتأتي الاتفاقية سعياً من الطرفين للإسهام بفعالية في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إبرام الشراكات الإستراتيجية التي من شأنها تسريع تحقيق الأهداف التنموية وخدمة المجتمع.// انتهى //21:43ت م0243