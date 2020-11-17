الرباط 2 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 5415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 301604 حالة إصابة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 82 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 4932، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 247594.// انتهى //21:51ت م0244