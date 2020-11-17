القدس المحتلة 2 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واستلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس أطلع البوسعيدي على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، التي تجلت بصمود الشعب الفلسطيني طوال الفترة الماضية، ورفضه لكل المشاريع التصفوية التي تنتقص من حقوقه الوطنية الثابتة، وصولاً للحرية والاستقلال والحق في تقرير المصير.من جانبه أكد البوسعيدي مواقف بلاده الثابتة بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.// انتهى //22:31ت م0250