مابوتو 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسأقام دولة رئيس وزراء جمهورية موزمبيق، كارلوس أجوستينو دو روزاريو مساء اليوم، عشاء عمل رسمي تكريماً لمعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، والوفد المرافق له بمناسبة زيارته جمهورية موزمبيق.وتم خلال العشاء، استعراض مجمل أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:35ت م0251