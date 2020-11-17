جدة 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واستنظم جامعة جدة ممثلة بكلية التربية غداً عن بعد، ندوة بعنوان "تطور التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين"، تستضيف فيها وكيلة وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة مها السليمان، ومستشارة التعاون الدولي بوزارة التعليم الدكتورة تهاني البيز، ومدير عام التعاليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي.وبين عميد كلية التربية مشرف مكتب التحول المؤسسي بالجامعة الدكتور نايف الزارع، أن الندوة ستتناول مجموعة محاور تستعرض ما شهده التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من إنجازات وشواهد ملموسة وتطور نوعي وإعادة هيكلة للمؤسسات التعليمية، وإطلاق عدد من البرامج التعليمية في ظل رؤية المملكة 2030، إضافة إلى استعراض للبرامج التعليمية في ظل رؤية المملكة 2030، وتطبيقات الجودة في التعليم وتطوير التعليم الرقمي.// انتهى //22:40ت م0252