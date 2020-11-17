الرياض 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسوقعت مبادرة صندوق دعم المشاريع اتفاقية تعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع اليوم, وقعها من جانب مبادرة الصندوق رئيس المبادرة خالد بن إبراهيم شريف، فيما مثل الهيئة الملكية للجبيل في مراسم التوقيع مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة الدكتور أحمد بن زيد الحسين، وذلك في مقر المركز الرئيسي للهيئة بالرياض.وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المتبادل بينهما في مجالات تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الصحة والتعليم والتطوير العقاري (المشاريع الكبرى) وتعريفهم بالمتطلبات المالية والفنية، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات النوعية في القطاعات المذكورة، وذلك من خلال توفير الأرض والفرصة والقرض.ويأتي توقع الاتفاقية في إطار جهود مبادرة صندوق دعم المشاريع لتعزيز مجالات التعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع جاذبية الاستثمار في القطاعات المستهدفة وخلق فرص العمل.يُذكر أنه تم اعتماد مبادرة صندوق دعم المشاريع كأحد مبادرات حِزَم تحفيز القطاع الخاص؛ والتي تشرف عليها وزارة المالية، حيث تركز على دعم استكمال واستمرار المشاريع في قطاعات التعليم، والصحة، والتطوير العقاري للمشاريع الكبرى.// انتهى //22:43ت م0254