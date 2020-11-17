سكاكا 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسانطلقت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر (تعزيز دور المرأة السعودية في تنمية المجتمع في ضوء رؤية المملكة 2030م: رؤية وطموح) الذي تنظمه جامعة الجوف افتراضياً لمدة يومين, برعاية حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن.وبدأ المؤتمر بكلمة لرئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع ألقتها بالنيابة عنه رئيس المؤتمر الدكتورة وفاء بنت فاهد السرحاني، رفع خلالها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تحظى به جامعة الجوف من دعم ومساندة، كما رفع شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه ومتابعته الدائمة لكافة مناشط الجامعة ولحرم سموه على رعايتها للمؤتمر ودعمها المستمر، ولمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على متابعته وتوجيهاته للجامعة.وذكر رئيس الجامعة في كلمته أن المؤتمر يأتي انطلاقاً من إيمان الجامعة بأن المرأة أحد أهم مقومات المجتمع وقوته؛ ولأهمية دورها ضمن رؤية المملكة 2030، كما أنه يعكس الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة في كافة المجالات وتأهيلها وتمكينها من المشاركة الفاعلة في دفع عجلة التنمية الوطنية, إضافة إلى كون المؤتمر يهدف إلى طرح رؤى متميزة في محاوره المختلفة، متأملاً أن تسهم هذه الرؤى والتوصيات في رفع كفاءة المؤسسات لتحقيق مرتكزات الرؤية ومبادراتها التي تدعم تمكين المرأة السعودية وتعزز دورها في خدمة المجتمع والتنمية.من جانبها ألقت عميدة شؤون المكتبات بجامعة حائل الدكتورة ذهب بنت نايف الشمري كلمةً بالنيابة عن المشاركات في المؤتمر، معبرة فيها عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر الذي يعبر عن توجهات المملكة نحو تعزيز مكانة المرأة السعودية ودورها التنموي وتمكينها على مختلف المستويات وفي جميع المجالات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتشريعية.وأشارت الدكتورة الشمري إلى أن الاهتمام بقضايا المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً أصبح أولوية متقدمة في فكر القيادة الرشيدة، حيث تحظى قضية تمكين المرأة أهمية من بين شواغل الفكر التنموي الاقتصادي والاجتماعي انطلاقاً من أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه في خدمة وطنها ودفع مسيرته التنموية إلى الأمام، معتبرة المؤتمر المنعقد في رحاب جامعة الجوف مؤشراً قوياً على مساهمة مؤسسات التعليم متمثلة في الجامعات، بالبحث العلمي في قضايا المرأة ودورها التنموي.وقد تضمن الافتتاح عرضاً مرئياً عن أهداف المؤتمر ومحاوره وجلساته العلمية وإحصاءات عن الأوراق المقدمة فيه, كما يمكن الاطلاع على جدول أعمال المؤتمر من خلال الرابط التالي : https://bit.ly/36GcQfj.// انتهى //22:45ت م0255