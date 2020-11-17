فرسان 02 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 17 نوفمبر 2020 م واسنظمت وحدة التعليم والتعلم الالكتروني بالكلية الجامعية بمحافظة جزر فرسان اليوم، ورشة عمل بعنوان "إجراء جلسة zoom" لأعضاء هيئة التدريس بالكلية.وهدفت الورشة التي قدمتها عبر تطبيق "زووم"، المحاضرة في علوم الحاسوب بونام بارجاف، إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس على إجراء جلسات افتراضية عبر منصة "زووم".وناقشت الورشة كيفية إنشاء ارتباط المنصة ، وطريقة إنشاء استمارة التسجيل عبرها، بالإضافة إلى كيفية السماح للمشتركين بمغادرة غرفة الانتظار، وإعداد اجتماع عبر منصة " زووم "، والوصول إلى معلومات الحضور من المنصة, والوصول إلى جلسة التسجيل في "زووم" أو على جهاز الكمبيوتر.// انتهى //23:02ت م0256